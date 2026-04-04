Seit 2022 vermisst: Jahrelang vermisster Rucksack-Tourist für tot erklärt

Seit dem Sommer 2022 wird ein junger Mann aus Niedersachsen vermisst, der auf den kanarischen Inseln gewandert ist. Nun steht fest: Der damals 23 Jahre alte Mann ist auf Teneriffa tödlich verunglückt.
Leese - Mehr als drei Jahre nach dem Verschwinden eines jungen Mannes aus Niedersachsen auf den kanarischen Inseln steht nun dessen Tod fest. Wie der Anwalt der Familie auf Anfrage bestätigte, teilten die spanischen Behörden der zuständigen Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit, dass die Leiche des Vermissten in einer Schlucht auf der Insel Teneriffa von einem Jäger gefunden wurde. Zuvor hatte die Lokalzeitung "Die Harke" berichtet und sich auf einen Instagram-Post der Familie berufen.