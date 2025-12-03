Seit 2022 sind sie Eltern, vor den Traualtar haben es Panagiota Petridou und ihr Partner aber noch nicht geschafft. In einem seltenen privaten Moment packt der TV-Star nun über die Gründe aus.

Panagiota Petridou (46) macht um ihr Privatleben in der Regel lieber ein Geheimnis. Als sie im März 2022 per Instagram-Video erklärte, "still und heimlich im Februar Mama geworden" zu sein, blieb es bei diesem knappen Update: Alle seien "glücklich und gesund". Auch über den Kindsvater, mit dem sie in Düsseldorf zusammenlebt, ist nichts bekannt. Umso rührender die Liebesgrüße, die die Moderatorin und Autoverkäuferin in der kommenden Ausgabe der Kochshow "Europa grillt den Henssler" (7.12., 20:15 Uhr, VOX) an ihn richtet.

Darum ist Panagiota Petridou noch nicht verheiratet "Du bist der geilste Mann auf dieser Welt, und ich bin stolz, dass ich mit dir zusammen bin", ruft sie laut Vorabmeldung in die Runde. Als Moderatorin Laura Wontorra (36) sie daraufhin nach einer Hochzeit fragt - "Mann? Ich dachte, du hast was gegen das Heiraten?" -, gibt der griechischstämmige TV-Star tatsächlich ein paar private Details preis: "Ich hab's ein paarmal verkackt, deswegen ist es noch nicht mein Mann", gibt Petridou zu.

Weiter erzählt die gebürtige Solingerin, dass sie während der Schwangerschaft immerhin einen freien Termin beim Standesamt vorgeschlagen habe. "Ich stand da in meinem Raketenpyjama und hab mir dabei am Hintern gekratzt", beschreibt sie den eher weniger romantischen Moment. "Und dann war er total beleidigt und hat gesagt: Panagiota, so heiratet man nicht", erzählt sie weiter. Dann hätten sie es "bis auf Weiteres erst mal verschoben".

Läuft es bei "Europa grillt den Henssler" besser für die Moderatorin?

Abfuhren ganz anderer Art kennt Panagiota Petridou auch aus der Kochshow mit Steffen Henssler (53): "Sieben Mal da, sechs Mal verloren, einmal unentschieden", bilanziert Wontorra ihre bisherigen Küchen-Einsätze. Gemeinsam mit Traditionskoch Panagiotis Panagiotidis tritt sie diesmal für Griechenland an und serviert "Lammkarree mit Kritharoto". Ihr Credo: "Es zählt nicht, wie viele Schläge man einkassieren kann, sondern wie oft man wieder aufsteht und angreift."

In der dritten Runde der TV-Show "Europa grillt den Henssler" will der Star-Koch seine Niederlage aus der Vorwoche wettmachen - und tritt gegen die "Todesgruppe Niederlande, Schweiz, Griechenland, Italien" an, wie Wontorra es nennt. Ebenfalls dabei sind Harry Wijnvoord, Jasna Fritzi Bauer sowie Profi-Köchin Graciela Cucchiara.