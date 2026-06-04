Tom Holland hat offen über seine Alkoholprobleme gesprochen. In einem Interview hat der Schauspieler verraten, dass er "einfach zu viel getrunken" habe. Seit 2022 lebt Holland alkoholfrei.
Tom Holland (30) hat offen über seine ehemaligen Alkoholprobleme gesprochen und dabei deutlich gemacht, wie schlimm es war. In einem Gespräch mit "GQ" blickte Tom Holland auf die wilden Phasen seines Lebens zurück. Dabei machte er deutlich, dass sein Umgang mit Alkohol nicht unbedingt dem gängigen Bild exzessiver Partynächte entsprach. "Ich hatte meine Phasen, aber ich war nicht der Typ, der in Nachtclubs unterwegs war - ich konnte genauso gut in meinem Hotelzimmer sitzen, die Minibar leeren und am nächsten Tag zur Arbeit gehen", erklärte der Schauspieler über seine Trinkgewohnheiten.