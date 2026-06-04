Tom Holland hat offen über seine Alkoholprobleme gesprochen. In einem Interview hat der Schauspieler verraten, dass er "einfach zu viel getrunken" habe. Seit 2022 lebt Holland alkoholfrei.

Tom Holland (30) hat offen über seine ehemaligen Alkoholprobleme gesprochen und dabei deutlich gemacht, wie schlimm es war. In einem Gespräch mit "GQ" blickte Tom Holland auf die wilden Phasen seines Lebens zurück. Dabei machte er deutlich, dass sein Umgang mit Alkohol nicht unbedingt dem gängigen Bild exzessiver Partynächte entsprach. "Ich hatte meine Phasen, aber ich war nicht der Typ, der in Nachtclubs unterwegs war - ich konnte genauso gut in meinem Hotelzimmer sitzen, die Minibar leeren und am nächsten Tag zur Arbeit gehen", erklärte der Schauspieler über seine Trinkgewohnheiten.

"Meine Idee von 'wild' entsprach, würde ich sagen, nicht den typischen Hollywood-Vorstellungen. Ich habe einfach zu viel getrunken."

Seit zwölf Jahren spielt er Spider-Man

Tom Holland steht ein großes Jahr bevor. In dem von Oscarpreisträger Christopher Nolan (55) inszenierten Film "Die Odyssee" übernimmt er die Rolle des Telemachus - der Kinostart ist für den 16. Juli geplant. Im selben Monat läuft zudem "Spider-Man: Brand New Day" an. Lange Zeit hatte der Schauspieler betont, die Rolle des Superhelden nicht über sein 30. Lebensjahr hinaus spielen zu wollen. "Wenn ich nach meinem 30. Geburtstag noch Spider-Man spiele, habe ich etwas falsch gemacht", sagte er einst "GQ". Inzwischen hat Holland diese Haltung jedoch relativiert.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte er gegenüber dem Magazin: "Ich glaube, der Kern der Sache ist, dass ich den sogenannten Staffelstab liebend gerne weiterreichen würde und das habe ich bisher noch nicht geschafft." Holland, der die Figur seit seinem 18. Lebensjahr verkörpert, machte zugleich deutlich, dass entsprechende Überlegungen weiterhin eine Rolle spielen: "Das ist definitiv etwas, worüber wir viel sprechen", fuhr Holland fort. Mit einem Augenzwinkern ergänzte er schließlich: "Vielleicht sollte ich mein Zitat also auf 37 ändern."