Miley Cyrus (33) hat mit einem neuen Auftritt Verlobungsgerüchte entfacht. Die Sängerin und Schauspielerin erschien mit Partner Maxx Morando (27) zu einer Filmpremiere von "Avatar: Fire and Ash". Ein Diamantring mit Goldfassung an ihrem linken Ringfinger fiel sofort ins Auge. Dabei soll es sich um einen Ring aus 14-karätigem Gold handeln, wie Schmuckdesignerin Jacquie Aiche "Page Six Style" verriet. Das Schmuckstück war bereits einige Tage zuvor in einem Instagram-Post von Cyrus zu sehen.

Bei der Premiere sorgte die Musikerin auch mit einem opulenten Kleid für Aufsehen. Sie zeigte sich in einem trägerlosen Pailletten-Dress mit Stufenrock und Schleppe. Dazu wählte sie einige Ringe, eine Halskette und Ohrringe. Ihre Haare stylte sie zu Locken. Morando präsentierte sich neben ihr in einem schwarzen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug.

Ehe mit Liam Hemsworth hielt kein Jahr

Miley Cyrus und Maxx Morando sind seit 2021 ein Paar. Wie Cyrus der britischen "Vogue" verriet, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen. "Nun, für mich war es ein Blind Date, für ihn nicht wirklich. Ich dachte mir: 'Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich wieder gehe'", erzählte sie. In Morando habe sie "jemanden gefunden, der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert", schwärmte sie im Interview mit "The Cut". Sie fügte hinzu: "Ich musste das auf die harte Tour lernen, weil meine Mutter mir das Falsche beigebracht hat und ich dann selbst lernen musste, wie es richtig geht."

Vor ihrer Beziehung mit dem Schlagzeuger der Rockband Liily war Cyrus kurzzeitig mit Liam Hemsworth (35) verheiratet. Nur acht Monate nach ihrer Hochzeit machten sie im August 2019 ihre Trennung öffentlich. Im Januar 2020 wurde die Ehe geschieden. Vor ihrer Ehe hatte ihre On-off-Beziehung immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.