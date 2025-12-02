Ist Miley Cyrus etwa verlobt? Bei einem Premieren-Auftritt zeigte sie sich mit einem auffälligen Diamantring an ihrem linken Ringfinger und entfachte damit Verlobungsgerüchte.
Miley Cyrus (33) hat mit einem neuen Auftritt Verlobungsgerüchte entfacht. Die Sängerin und Schauspielerin erschien mit Partner Maxx Morando (27) zu einer Filmpremiere von "Avatar: Fire and Ash". Ein Diamantring mit Goldfassung an ihrem linken Ringfinger fiel sofort ins Auge. Dabei soll es sich um einen Ring aus 14-karätigem Gold handeln, wie Schmuckdesignerin Jacquie Aiche "Page Six Style" verriet. Das Schmuckstück war bereits einige Tage zuvor in einem Instagram-Post von Cyrus zu sehen.