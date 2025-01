Seit 2021 liiert: Sind Tom Holland und Zendaya verlobt? Ring heizt Gerüchteküche an

1 Zendaya sorgt mit einem Accessoire bei den Golden Globe Awards für Aufregung. Foto: Casey Flanigan/imageSPACE/Sipa USA

Vor fast vier Jahren machten Zendaya und Tom Holland ihre Beziehung offiziell. Seitdem kursieren immer wieder Verlobungsgerüchte, die bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes nun erneut befeuert wurden. Ein auffälliger Ring wurde an ihrer Hand gesichtet...











Link kopiert



Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Am 5. Januar fand die 82. Verleihung der Golden Globes statt. Als Nominierte in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin - Komödie/Musical" posierte auch Zendaya (28) in einem maßgeschneiderten Satinkleid von Louis Vuitton auf dem roten Teppich. Doch nicht ihre glamouröse Robe sorgte für Aufsehen, sondern ihr Schmuck: Neben einer silberfarbenen, glitzernden Halskette und einem mit Diamanten besetzten Ring und dazu passenden Ohrsteckern sorgte vor allem ein zweiter Ring der Luxusmarke Jessica McCormack für Aufsehen: Auf der Webseite des Unternehmens wird der Klunker aus 18 Karat Weiß- und Gelbgold in der Rubrik "Verlobungsringe" geführt. Ist die Schauspielerin etwa verlobt?