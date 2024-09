1 Katy Perry und Orlando Bloom bei der Premiere von "The Cut". Foto: getty/Anadolu / Anadolu via Getty Images

Bei der Premiere von Orlando Blooms neuem Film "The Cut" zeigen sich der Schauspieler und seine Verlobte, Sängerin Katy Perry, nicht nur frisch verliebt, sondern in eleganten Outfits.











An der Seite von Orlando Bloom (47) hat Katy Perry (39) bei der Premiere seines neuen Films "The Cut" auf dem Toronto Filmfestival die Zuschauer begeistert. Das prominente Paar erschien auf dem roten Teppich in aufeinander abgestimmten Outfits.