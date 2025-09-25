Seit 2019 offiziell ein Paar: Keine Hochzeit mit Keanu Reeves: Alexandra Grant postet dafür Kussfoto

Nachdem eine Pressesprecherin von Keanu Reeves bereits die Hochzeitsgerüchte dementiert hatte, stellte nun auch seine Partnerin Alexandra Grant mit einem augenzwinkernden Instagram-Post klar: Eine Hochzeit mit dem Schauspieler hat nicht stattgefunden.

Kein Jawort für Keanu Reeves (61): Die Künstlerin Alexandra Grant (52) hat am Mittwoch humorvoll auf kursierende Hochzeitsgerüchte mit ihrem Lebensgefährten reagiert. Sie postete ein romantisches Foto des Paares bei einem Kuss und stellte dabei unmissverständlich klar, dass keine Eheschließung stattgefunden hat.

"Das ist ein echtes Foto. Kein Verlobungsfoto oder eine KI-generierte Hochzeitsankündigung... einfach nur ein Kuss!", schrieb Grant zu der Aufnahme, die sie und Reeves beim Besuch des Roden Crater zeigt, einer Kunstinstallation des Künstlers James Turrell in Arizona. Selbstironisch fügte sie hinzu: "Wobei es vielleicht der Moment direkt davor oder danach war... angesichts unserer etwas albernen Gesichtsausdrücke!"

Die 52-Jährige nutzte den Post humorvoll, um sich für die zahlreichen Glückwünsche ihrer Fans zu bedanken, gleichzeitig aber die Spekulationen zu beenden. "Ich teile das hier, um euch für die Gratulationen zu unserer Hochzeit zu danken", erklärte Grant weiter. "Nur haben wir nicht geheiratet."

Warnung vor Falschmeldungen

Mit einem Seitenhieb auf die Verbreitung ungeprüfter Nachrichten mahnte die Künstlerin: "Gute Nachrichten werden heutzutage dringend gebraucht, aber es sind trotzdem Fake News - also seid vorsichtig da draußen! Hier ist ein bisschen echtes Glück!"

Seit Tagen brodelte die Gerüchteküche um eine angebliche Hochzeit. Keanu Reeves' Pressesprecherin hatte sich zuletzt zu Wort gemeldet und die Meldungen mit deutlichen Worten dementiert. "E! News" sagte sie: "Das ist nicht wahr. Sie sind nicht verheiratet."

Reeves und Grant sind seit 2019 offiziell zusammen. Seitdem haben sie sich hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt, viele Details aus ihrem Privatleben gibt es jedoch nicht. "Die gute Nachricht, wenn man sich als Erwachsener verliebt, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, als meine Beziehung begann, meine eigene Karriere aufgebaut hatte", erklärte Grant dem" People"-Magazin 2023 in einem seltenen privaten Interview. Das Paar fühle sich sowohl zusammen als auch alleine wohl - es sei im besten Sinne "voneinander abhängig und gleichzeitig unabhängig".