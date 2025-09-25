Seit 2019 offiziell ein Paar: Keine Hochzeit mit Keanu Reeves: Alexandra Grant postet dafür Kussfoto

Nachdem eine Pressesprecherin von Keanu Reeves bereits die Hochzeitsgerüchte dementiert hatte, stellte nun auch seine Partnerin Alexandra Grant mit einem augenzwinkernden Instagram-Post klar: Eine Hochzeit mit dem Schauspieler hat nicht stattgefunden.
Kein Jawort für Keanu Reeves (61): Die Künstlerin Alexandra Grant (52) hat am Mittwoch humorvoll auf kursierende Hochzeitsgerüchte mit ihrem Lebensgefährten reagiert. Sie postete ein romantisches Foto des Paares bei einem Kuss und stellte dabei unmissverständlich klar, dass keine Eheschließung stattgefunden hat.