Seit 2019 ein Paar: Nach fünf Jahren: Romeo Beckham und Mia Regan haben sich getrennt

Romeo Beckham (21) und Model-Freundin Mia Regan (21) haben ihre Trennung bekannt gegeben. Beide veröffentlichten dazu ein Statement in einer Instagram Story. David (48) und Victoria (49) Beckhams Sohn veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem beide bei einem Ausflug die Zunge herausstrecken, und kommentierte das Bild mit: "Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt, wir haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander und haben immer noch eine starke Freundschaft, die immer bleiben wird."

Auch Mia Regan veröffentlichte ein Pärchenfoto, auf dem die beiden Eis essen und einen Kussmund in die Kamera richten, und schrieb dazu in ihrer Story: "Das ist Ro, wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind. Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege, wenn du erwachsen wirst." Die romantische Verbindung sei nicht stärker geworden, "aber wir teilen viel, viel Liebe füreinander", erklärt Regan und fügte witzelnd an, dass sich die beiden nach fünf Jahren nun in der "Friendzone" befinden.

Gemeinsame Wohnung vor der Trennung

Das Paar war seit 2019 liiert. Zuletzt hatte die "DailyMail" noch berichtet, dass der Beckham-Spross sein luxuriöses Elternhaus in London verlassen und mit Regan in eine neue Wohnung gezogen sein soll. Zuvor wurde darüber berichtet, dass der Fußballspieler seine Kickerkarriere in den USA für seine Partnerin aufgegeben haben soll, da Regan mit der Fernbeziehung zu kämpfen hatte. Zwischenzeitlich machten auch Spekulationen um eine Trennung die Runde.

Eine Quelle erklärte nun dem "Daily Mirror": "Mia ist offenbar aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und wohnt jetzt bei ihren Eltern. Sie haben sich in der Vergangenheit getrennt und sind wieder zusammengekommen, aber dieses Mal scheint es ernster zu sein." Romeo habe wirklich das Gefühl gehabt, "dass Mia die Richtige für ihn war, und als er nach Brentford zurückkehrte, wollte er es noch einmal versuchen. Leider sind sie anscheinend auf ein weiteres Hindernis gestoßen und nur die Zeit wird zeigen, ob sie sich wieder versöhnen." Laut dem Insider wäre es schade, "wenn sie es nicht schaffen, denn Mia ist ein großer Liebling von Romeos Familie. Aber letztendlich will jeder nur, dass sie beide glücklich sind."