Isabel Varell ist seit 2015 mit Pit Weyrich verheiratet, zusammen sieht man die beiden aber selten. Nun verrät die Sängerin, woran das liegt.
Isabel Varell (64) und Pit Weyrich (77) sind seit vielen Jahren ein Paar - gemeinsame Auftritte oder Fotos bleiben jedoch selten. Warum das so ist, erklärte die Sängerin und Schauspielerin nun im Interview mit dem Magazin "Gala": "Der Pit lässt sich nicht gerne fotografieren, deshalb gibt es nicht viele Fotos von uns. Das haben wir von Anfang an so gehalten, weil wir durch unsere ersten Ehen und die Schlagzeilen schon einiges erlebt hatten."