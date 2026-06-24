Isabel Varell (64) und Pit Weyrich (77) sind seit vielen Jahren ein Paar - gemeinsame Auftritte oder Fotos bleiben jedoch selten. Warum das so ist, erklärte die Sängerin und Schauspielerin nun im Interview mit dem Magazin "Gala": "Der Pit lässt sich nicht gerne fotografieren, deshalb gibt es nicht viele Fotos von uns. Das haben wir von Anfang an so gehalten, weil wir durch unsere ersten Ehen und die Schlagzeilen schon einiges erlebt hatten."

Isabel Varell und Pit Weyrich sind seit 2008 ein Paar und seit 2015 verheiratet. Davor hatte sie dem Sänger Drafi Deutscher (1946-2006) das Jawort gegeben. Die Ehe der beiden Musikstars hielt allerdings nur von 1989 bis 1991. TV-Moderator und Regisseur Pit Weyrich war in erster Ehe mit der Schauspielerin Simone Brahmann (65) verheiratet.

"Er ist sehr zurückgezogen, das ist sein Wesen"

Isabel Varell sagte der "Gala" nun über ihre zweite Ehe: "Wir behalten das Private für uns. Wir leben in zwei verschiedenen Wohnungen, das ist ein tolles Konzept, um das mich viele beneiden. Wir sind gegenseitig unsere Lebensmenschen." Die 64-Jährige verriet zudem, dass ihr Ehemann ein anderes Leben führt als sie: "Er ist sehr zurückgezogen, das ist sein Wesen. Er flüchtet mittlerweile vor dem Pulk, ich renne in den Pulk hinein." Weiter erklärte sie über ihre Beziehung: "Aber wir haben unsere Schnittmenge, kochen und essen gerne gemeinsam, gehen ins Kino. Wir haben unsere Rituale, und das ist sehr schön."

Dass sie keine Kinder hat, sei eine "bewusste Entscheidung" gewesen, so Isabel Varell. "Ich wollte nicht dieses Leben leben, das meine Mutter mir vorgelebt hat. Ich wäre gerne mit meinem richtigen Vater aufgewachsen, aber er war das Feindbild meiner Mutter. Im nächsten Leben bekomme ich dann vier Kinder", fügte die Künstlerin, die jetzt bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in die Rolle der Señorita Miranda schlüpft, lachend hinzu.