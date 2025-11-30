Mit Dieter Bohlen, Elton und weiteren Stars feiert "Wer weiß denn sowas?" zehnjähriges Jubiläum. Dann läuft die Sonderausgabe "Wer weiß denn sowas XXL".
Im Jahr 2015 flimmerte die beliebte Rateshow "Wer weiß denn sowas??" erstmals über die Bildschirme des Ersten. Grund genug, das zehnjährige Jubiläum der Sendung mit Moderator Kai Pflaume (58) gebührend zu feiern. Am 30. Dezember 2025 um 20:15 Uhr erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer daher eine Sonderausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" mit prominenten Rategästen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.