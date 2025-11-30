Mit Dieter Bohlen, Elton und weiteren Stars feiert "Wer weiß denn sowas?" zehnjähriges Jubiläum. Dann läuft die Sonderausgabe "Wer weiß denn sowas XXL".

Im Jahr 2015 flimmerte die beliebte Rateshow "Wer weiß denn sowas??" erstmals über die Bildschirme des Ersten. Grund genug, das zehnjährige Jubiläum der Sendung mit Moderator Kai Pflaume (58) gebührend zu feiern. Am 30. Dezember 2025 um 20:15 Uhr erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer daher eine Sonderausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" mit prominenten Rategästen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Prominente Gäste bei XXL-Ausgabe Neben den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (55) und Wotan Wilke Möhring (58) werden auch Pop-Titan Dieter Bohlen (71), Schauspiel-Star Tobias Moretti (66) sowie Schauspielerin Mariele Millowitsch (70) zu Gast sein. Und auch Oliver Welke (59), bekannt aus der "heute-show" des ZDF, rät mit.

Besonders emotional dürfte für langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer von "Wer weiß denn sowas?" aber das Mitwirken von Elton (54) sein. In mehr als 1.000 Folgen war er bekanntermaßen als Teamkapitän Teil von "Wer weiß denn sowas?". Zum Jubiläum kehrt er nun zur Rateshow zurück - und kann sein geballtes Wissen aus rund 15.000 gespielten Fragen einbringen. Antreten wird Elton dabei "mit seinem ewigen Gegenspieler Bernhard Hoëcker", teilt das Erste mit. Gemeinsam wollen sie sich einen Platz im Finale erspielen.

Die Jubiläumsausgabe zum Jahreswechsel bietet daneben "Live-Experimente direkt im Studio", durch die einige Fragen beantwortet werden, "ungewöhnliche tierische Gäste" sowie die Liveband Heavytones, unter anderem bekannt aus "TV total" und neuerdings der "Stefan Raab Show".

Bei "Wer weiß denn sowas XXL" geht es wie üblich um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro für einen guten Zweck.