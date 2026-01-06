Seit 2014 glücklich ohne Trauschein: Hochzeit? Margot Käßmann und ihr Andreas brauchen das nicht

Rund 40 Jahre lang hatten sie sich aus den Augen verloren. Seit 2014 geht Margot Käßmann wieder mit ihrer Jugendliebe Andreas Helm gemeinsam durchs Leben. Was sie an ihrem Partner so schätzt und wieso keine Hochzeit geplant ist, hat sie in einem neuen Interview verraten.
Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und Bischöfin Margot Käßmann (67) bezeichnet die Liebe zu ihrem Partner, dem Schauspieler Andreas Helm (66), als "Wunder". Er sei ihr "spätes Lebensglück", verrät sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte", die am 8. Januar erscheint.