Seit 2013 saß sie in der Jury: Überraschung: Heidi Klum hört bei Americas Got Talent auf

Überraschung: Heidi Klum hört bei "America's Got Talent" auf

Seit 2013 saß sie in der Jury

1 Heidi Klum gehörte in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil der Castingshow. In der 20. Staffel "America's Got Talent" wird sie durch Mel B ersetzt. Foto: imago images/MediaPunch/Faye Sadou

Ausgerechnet in der Jubiläumsstaffel von "America's Got Talent" wird Heidi Klum nicht am Jurypult sitzen. Stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit Mel B. Angeblich hat Klum keine Zeit, weil sie zu ihrem "Baby", der Show "Project Runway", zurückkehrt.











Heidi Klum (51) ist überraschend nicht mehr Teil der Jury von "America's Got Talent". Das verrät das Werbeplakat für die kommende 20. Staffel. Die 51-Jährige war seit 2013, mit einer kurzen Unterbrechung, Jurorin der US-amerikanischen Ausgabe der Castingshow "Das Supertalent" und in elf Staffeln dabei. Sie wird durch Sängerin Mel B (49) ersetzt, die bereits neben Klum von 2013 bis 2018 in der Jury saß. Beide Frauen waren nach der 13. Staffel ausgestiegen, doch Heidi Klum gehörte ab Staffel 15 wieder zum Team.