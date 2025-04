Seit 2012 schon im Einsatz: Lothar Matthäus bleibt Fußball-Experte bei Sky

1 Ein gewohntes Bild, das Fußball-Fans erhalten bleiben wird: Lothar Matthäus als Sky-Experte am Spielfeldrand. Foto: imago/imagebroker / imageBROKER/MichaelWeber

Lothar Matthäus wird weiterhin die Bundesliga für Sky als Experte begleiten. Der Bezahlsender gab am Samstag bekannt, dass der Vertrag mit der Fußball-Legende erneut verlängert wurde.











Der DFB-Rekordnationalspieler und ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus (64) bleibt Sky-Experte. Das gab der Bezahlsender am Samstagmittag via Instagram bekannt. Demnach wurde die bereits seit 2012 bestehende Partnerschaft erneut verlängert. Der Sky-Chefredakteur zeigte sich in einem ersten Statement begeistert von dieser Personalentscheidung: "Wir sind stolz darauf, dass Lothar Matthäus weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt."