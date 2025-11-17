Schon seit 13 Jahren ist RTL-Moderator Wolfram Kons mit seiner Frau Alexa verheiratet. Das Paar träumt aber noch von einer kirchlichen Trauung. In einem Interview verrieten die beiden, wie sie ihre Liebe frisch halten und welche Pläne sie für den großen Tag bereits haben.
Wolfram Kons (61) und seine Ehefrau Alexa (47) haben in einem Interview seltene private Einblicke in den Alltag mit ihren Söhnen gegeben. Der RTL-Moderator und die Kunsthistorikerin sprachen gegenüber "Bunte" auch über ihre Pläne für eine kirchliche Hochzeit - und warum die bisher noch nicht stattgefunden hat.