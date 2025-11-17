Schon seit 13 Jahren ist RTL-Moderator Wolfram Kons mit seiner Frau Alexa verheiratet. Das Paar träumt aber noch von einer kirchlichen Trauung. In einem Interview verrieten die beiden, wie sie ihre Liebe frisch halten und welche Pläne sie für den großen Tag bereits haben.

Wolfram Kons (61) und seine Ehefrau Alexa (47) haben in einem Interview seltene private Einblicke in den Alltag mit ihren Söhnen gegeben. Der RTL-Moderator und die Kunsthistorikerin sprachen gegenüber "Bunte" auch über ihre Pläne für eine kirchliche Hochzeit - und warum die bisher noch nicht stattgefunden hat.

"Wir brauchen keine große Feier" Das Paar hatte sich vor 13 Jahren, sechs Wochen nach der Geburt des ersten Sohnes, standesamtlich vermählt. Nun betonte Alexa Kons: "Jeden Tag sagen wir, wir würden sofort noch mal heiraten. Wir haben ja noch nicht kirchlich geheiratet. Daran arbeiten wir." Eine genaue Vorstellung von dem großen Tag haben die beiden bereits: "Wir brauchen keine große Feier. Eine Hochzeit ist ja etwas Intimes, etwas für uns." Doch sie hätten den "richtigen Ort" für die zweite Hochzeit noch nicht gefunden.

Romantik ist dem Paar auch im Alltag wichtig. "Wolfram hat oft kleine, süße Nachrichten für mich und bringt Blumen mit. Und wir schicken uns über den Tag immer viele Nachrichten", schwärmte Alexa Kons. Ihr Mann verriet noch, dass er sogar manchmal in einer Konferenz per Video mit seiner Frau telefoniert. "Könnte ja was Wichtiges sein. Wichtiges ist auch ein 'Ich liebe dich'. Wir sind in ständigem Austausch, und das finde ich schön."

Abends möchte er daheim sein

Für seine Frau und die gemeinsamen Söhne sagt der Moderator auch mal Jobs ab. "Das ist mir wichtig. Wenn ich abends mit den Jungs Tischtennis spielen kann, oder am Wochenende bei ihren Sportturnieren dabei sein kann, bin ich glücklich." Er sei ja "relativ spät Vater" geworden - beim ersten Kind war er 48, beim zweiten 50 Jahre alt. "Ich kannte die Dimension nicht, die mit Kindern dazukommt. Gott hat sich was dabei gedacht, dass Kinder dich besser machen. Du willst dich auf die Familie konzentrieren und zu Hause sein. Ich versuche immer, egal wo ich bin, abends heimzukommen. Das ist für mich das Schönste. Wenn ich mal nicht heimkommen kann, facetimen wir."

Alexa und Wolfram Kons haben sich vor mehr als 20 Jahren auf einer Haushaltsgerätemesse kennengelernt. 2012 heirateten sie standesamtlich. Zusammen haben sie die Söhne Wolfram junior (13) und Leonhard (10). Wolfram Kons zählt zu den bekanntesten RTL-Gesichtern, prägte etwa Sendungen wie "Guten Morgen Deutschland" und "Domino Day". Seit 1996 moderiert er den 24-stündigen RTL-Spendenmarathon. Seit 2004 ist er auch dessen Projektleiter.