Seit 2010 mit Kimberly verheiratet: James Van Der Beek erneuerte sein Eheversprechen auf dem Sterbebett

Im Beisein von Familie und Freunden: James Van Der Beek und seine Frau Kimberly haben kurz vor dem Tod des Schauspielers ihr Eheversprechen erneuert.
James Van Der Beek (1977-2026) und seine Frau Kimberly (43) haben ihr Eheversprechen wenige Tage vor dem Tod des Schauspielers erneuert. Dem "People"-Magazin verriet Kimberly Van Der Beek, dass sie und der "Dawson's Creek"-Star eine "einfache, schöne und bewegende" Zeremonie dafür abgehalten haben. Enge Familienmitglieder und Freunde waren dabei, andere per Zoom zugeschaltet.