Seit 2010 mit Kimberly verheiratet: James Van Der Beek erneuerte sein Eheversprechen auf dem Sterbebett

Im Beisein von Familie und Freunden: James Van Der Beek und seine Frau Kimberly haben kurz vor dem Tod des Schauspielers ihr Eheversprechen erneuert.

James Van Der Beek (1977-2026) und seine Frau Kimberly (43) haben ihr Eheversprechen wenige Tage vor dem Tod des Schauspielers erneuert. Dem "People"-Magazin verriet Kimberly Van Der Beek, dass sie und der "Dawson's Creek"-Star eine "einfache, schöne und bewegende" Zeremonie dafür abgehalten haben. Enge Familienmitglieder und Freunde waren dabei, andere per Zoom zugeschaltet.

"Wir haben uns zwei Tage vorher dazu entschlossen, und unsere Freunde haben uns neue Ringe besorgt, unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen geschmückt, und wir haben unser Gelübde im Bett erneuert", erklärte die Witwe von James Van Der Beek, der am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben war. Kimberly erzählte außerdem, dass ein Freund der Familie, der brasilianische Musiker Poranguí, am Ende der Zeremonie "Somewhere Over the Rainbow" gespielt habe.

James Van Der Beek lernte seine Frau 2009 kennen

James Van Der Beek, der durch die Serie "Dawson's Creek" Ende der 1990er Jahre bekannt wurde, und Kimberly Brook lernten sich 2009 kennen. Das Paar gab sich am 1. August 2010 in einer kleinen Zeremonie in Tel Aviv, Israel, das Jawort. Sie haben sechs gemeinsame Kinder: die Töchter Olivia (15), Annabel (12), Emilia (9) und Gwendolyn (7) sowie die Söhne Joshua (13) und Jeremiah (4).

Direkt nach dem Tod des Schauspielers richteten Freunde der Familie eine "GoFundMe"-Seite ein, um Spenden für die Witwe sowie die Kinder zu sammeln. Die Aktion dient laut der Seite dazu, "die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder zu finanzieren". Binnen weniger Tage kamen rund 2,7 Millionen Dollar zusammen. Auch Prominente beteiligten sich. Regisseur Steven Spielberg (79) stellte 25.000 Dollar zur Verfügung, Regisseur Jon M. Chu (46) 10.000 Dollar. Oscarpreisträgerin Zoe Saldaña (47) soll laut Berichten monatlich 2.500 US-Dollar spenden.