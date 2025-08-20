Seit 2004 verheiratet: Claudia und Stefan Effenberg: Sie planen ihre dritte Hochzeit

Nach ihrer lebensbedrohlichen Lungenembolie will Claudia Effenberg ihren Mann Stefan Effenberg zum dritten Mal heiraten. Noch dieses Jahr soll es soweit sein - diesmal in einem selbst designten Prinzessinnenkleid.
Die Liebe hat bei Claudia Effenberg (59) eine neue Dimension erreicht. Nach 23 gemeinsamen Jahren will die Designerin ihren Ehemann, Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (57), zum dritten Mal heiraten. Der Grund dafür ist dramatisch und bewegend zugleich: Im Dezember erlitt sie eine lebensbedrohliche Lungenembolie, die sie beinahe das Leben gekostet hätte.