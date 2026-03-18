Seit 20 Jahren ein Paar: Joel Madden hat mit Ehefrau Nicole Richie das große Los gezogen

Seltene Einblicke in ihr Privatleben: Joel Madden spricht in einem Podcast liebevoll über Ehefrau Nicole Richie und schwärmt: "Ich habe mit ihr das große Los gezogen."
Joel Madden (47) hat in einem seltenen privaten Interview liebevolle Worte über seine Ehefrau Nicole Richie (44) gefunden, die er vor rund 20 Jahren kennenlernte. Im "Dumb Blonde Podcast" mit Bunnie Xo (46) sagte der Good-Charlotte-Frontmann, Richie sei im Kern noch immer dieselbe wie bei ihrer ersten Begegnung - ganz unabhängig davon, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Seine Beziehung zu ihr bezeichnete der Rocker als "heiliges Terrain".