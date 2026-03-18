Seit 20 Jahren ein Paar: Joel Madden hat mit Ehefrau Nicole Richie das große Los gezogen

Joel Madden (47) hat in einem seltenen privaten Interview liebevolle Worte über seine Ehefrau Nicole Richie (44) gefunden, die er vor rund 20 Jahren kennenlernte. Im "Dumb Blonde Podcast" mit Bunnie Xo (46) sagte der Good-Charlotte-Frontmann, Richie sei im Kern noch immer dieselbe wie bei ihrer ersten Begegnung - ganz unabhängig davon, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Seine Beziehung zu ihr bezeichnete der Rocker als "heiliges Terrain".

Er ist ihr "größter Fan" "Ich weiß sehr genau, wie die Welt funktioniert und welche Geschichte Nicole schon vor unserer Beziehung mitgebracht hat", sagte er. "Ich wehre mich nicht dagegen, aber ich kann sagen: Nicole war immer schon die Person, die sie heute ist." Er sei "vom ersten Moment an" ihr größter Fan gewesen, weil er in ihr "einen sehr starken Menschen" sehe, "der viel durchgemacht hat und Integrität sowie Selbstachtung besitzt".

Nicole Richie wurde durch die Reality-Serie "The Simple Life" berühmt, die sie gemeinsam mit Paris Hilton bestritt. In den Medien haftete ihr lange das Bild einer verwöhnten Wilde-Nacht-Partygängerin an. Madden räumt mit dieser Darstellung auf - ohne sie jedoch kleinzureden. "Es liegt eine gewisse Eleganz und ein Hauch von Klasse darin, über eine Erzählung erhaben zu sein, die alle anderen für einen gewählt haben", sagte er. "Und sie war nie diese Erzählung, ungeachtet einiger Fehler, die sie in ihrer Jugend gemacht hat."

Kennengelernt hatten sich die beiden 2006 über einen gemeinsamen Freund, der damals nicht mit einer ernsthaften Beziehung gerechnet hatte - so schilderte es Richie selbst in einem Podcast-Auftritt bei "Call Her Daddy" im Jahr 2024. "Joel ist sehr schüchtern. Als ich ihn das erste Mal traf, hat er mich kaum angesprochen", erinnerte sich Richie. "Und ich dachte: Das ist mein zukünftiger Mann." 2010 heirateten die beiden, heute sind sie Eltern von Tochter Kate (18) und Sohn Sparrow (16).

"Ich habe sie nicht gerettet"

Besonders deutlich wurde Madden, als er auf die Vorstellung einging, er habe Richie gewissermaßen aus einem turbulenten Leben "gerettet". Das weist er entschieden zurück. "Die Nicole, die ich 2006 kennengelernt habe, ist die Person, mit der ich heute zusammen bin", sagte er. "Ich habe sie nicht gerettet."

Was ihn antrieb, war ein schlichter, aber aufrichtiger Wunsch: "Ein nettes Mädchen treffen, sesshaft werden, Kinder haben und hoffentlich eine schöne Familie gründen - das war der Traum, den ich immer hatte, weil ich nicht wusste, wie sich das anfühlt." Mit Richie habe er genau das gefunden. Er beschrieb seine Frau als "klug", "wunderschön" und "charaktervoll" - und sagte offen: "Ich habe mit ihr das große Los gezogen."

Schutz vor dem Rampenlicht

Heute achten beide sorgfältig darauf, was sie von ihrem Familienleben preisgeben. Der Grund liegt auf der Hand: Ihre Kinder sollen nicht dieselbe mediale Behandlung erfahren, die sie selbst in jungen Jahren erlebt haben. "Wenn wir unsere Kinder und unsere Familie nicht schützen, können alle möglichen Geschichten erzählt werden, die dann für immer im Netz stehen", so Madden. "Als Eltern versucht man, seine Kinder ein bisschen vor der Welt zu schützen - und ihnen gleichzeitig beizubringen, wie die Welt funktioniert."