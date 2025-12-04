Seit 2. Dezember im Stream: Das verrät die neue Netflix-Doku Reckoning über P. Diddy

Die neue Dokuserie "Sean Combs: The Reckoning" wirft einen Blick auf den verurteilten Sean "Diddy" Combs. Produzent 50 Cent lässt darin Wegbegleiter, Kritiker und mutmaßliche Opfer des Musikmoguls zu Wort kommen.
Seit dem 2. Dezember ist die vierteilige Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning" auf Netflix verfügbar. Produziert von Rapper Curtis "50 Cent" Jackson (50), einem langjährigen Widersacher von Combs in der Rap-Szene, lässt die Doku-Serie Wegbegleiter und mutmaßliche Opfer von Combs vor der Kamera zu Wort kommen. Selbst zwei Geschworene aus seinem vielbeachteten Strafprozess sprechen über ihre Sicht der Dinge.