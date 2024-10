Seit 1997 planen sie aktuelles Projekt: Echte Freunde: Al Pacino über den wilden Johnny Depp

1 Al Pacino mit Johnny Depp 1997 im Gangster-Film "Donnie Brasco". Foto: imago/Everett Collection

Auf der Promo-Tour zu seinen neuen Memoiren "Sonny Boy" spricht Al Pacino auch über seinen neuen Film mit Johnny Depp und dessen private Seite.











Obwohl sie einige Jahre nicht mehr miteinander gesprochen haben, verbindet Al Pacino (84) eine tiefe Verbundenheit zu Kollege Johnny Depp (61). Der "Pate"- und der "Fluch der Karibik"-Star haben sich für ihren neuen Film "Modi: Three Days on the Wing of Madness" (bisher kein deutscher Starttermin) zusammengetan. Pacino hat mit dem US-Magazin "People" über ihre Freundschaft gesprochen.