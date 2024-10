"Extra - Das RTL-Magazin" flimmert seit 30 Jahren über die TV-Bildschirme (dienstags, auch bei RTL+ verfügbar). Das wöchentliche Boulevard- und Verbrauchermagazin ist über die Jahre seinen Inhalten treu geblieben, Veränderungen gab es an anderer Stelle.

Die Geschichte

Am 13. Oktober 1994 ging "Extra - Das RTL-Magazin" auf Sendung. Das Format setzt vorwiegend auf Verbraucherthemen und führt verschiedenste Lebensmittel-, Verbraucher- und Handwerkertests auch im Zusammenhang mit Undercover-Einsätzen durch. Hinzu kommen Themen rund um andere RTL-Sendungen wie "Bauer sucht Frau" oder "Wer wird Millionär?". Fester Bestandteil waren mehrere Jahre die Rubriken "Jenke als ..." beziehungsweise "Das Jenke-Experiment", in denen Reporter Jenke von Wilmsdorff (58) Job-Experimente und Selbstversuche unternahm. Von 2005 bis 2007 wurde zudem regelmäßig die bekannte Auswandererfamilie Reimann von dem Magazin begleitet.

Lesen Sie auch

Insgesamt sind bisher über 1.300 Sendungen (exkl. Spezials, Stand: Anfang September 2024), 111 Spezial-Sendungen und insgesamt rund 1.200 Sendeminuten (exkl. Spezials) ausgestrahlt worden. "Extra" läuft derzeit dienstags um 22:35 Uhr in einer 85-minütigen Ausgabe. Lange Zeit wurde die Sendung immer montags und nie länger als 75 Minuten ausgestrahlt.

Die Moderation

Viele Jahre war eine Moderatorin fest mit der Sendung verbunden. Ab 1994 moderierte Birgit Schrowange (66) das Magazin. Nach 25 Jahren war 2019 jedoch Schluss. Damals erklärte sie in einem Statement, dass sie sich komplett vom TV verabschieden wolle: "Ich habe das große Glück gesund zu sein und möchte mehr Zeit für mein Privatleben haben und für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen." Ende März feierte sie dann aber doch mit verschiedenen Formaten ein TV-Comeback in Sat.1. Bei "Extra" übernahm Nazan Eckes (48) ihren Platz, die zuvor als Vertretung im Magazin zu sehen war. Im April 2022 kündigte sie ihren Abschied an und wurde von Mareile Höppner (47) abgelöst. Die neue "Extra"-Moderatorin, die im Januar 2023 ihre erste Sendung präsentierte, war zuvor rund 14 Jahre das Gesicht des ARD-Boulevardmagazins "Brisant".

"Als ich im Januar 2023 als 'Extra'-Moderatorin anfing, fühlte es sich an wie 'Nachhausekommen', und dieses Gefühl habe ich immer noch", erklärt Höppner im RTL-Statement zum 30. Jubiläum. "Dass Menschen mit uns vertrauensvoll ihre Geschichten teilen, macht mich stolz. Es ist das Ergebnis unserer erfahrenen Reporter:innen, die mit so viel Empathie, Respekt und Geduld in die Recherchen gehen."

Die Geschichten und Auszeichnungen

Neben den Reimanns und der Jenke-Reihe sorgte das Magazin vor allem mit seinen Undercover-Einsätzen für Aufmerksamkeit. Dazu gehört ein Einsatz kurz nach den Terroranschlägen des 11. September 2001, bei dem ein Reporter trotz hoher Sicherheitsbestimmungen Messer an Bord schmuggeln konnte. Im Jahr 2005 konnten Missstände und Misshandlungen in einem Pflegeheim in München investigativ aufgedeckt werden. 2012 griff das Jugendamt ein, und befreite nach dem Aufdecken von Kindesmisshandlungen in der Sekte 12 Stämme 39 Kinder aus der Sekte. 2022 wurden Ludger Beerbaum nach einer Recherche der Einsatz unerlaubter Trainingsmethoden im Reitsport und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen.

"Extra" konnte auch schon einige Preise abräumen. Dazu gehört der Bayerische Fernsehpreis, den es 2010 für das "Extra"-Spezial "Angst vor den neuen Nachbarn" gab. 2010 wurde zudem die "Extra"-Reportage: "Kinderarmut" mit dem BVKJ-Medienpreis geehrt (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte). Es folgten 2012 der Juliane Bartel Medienpreis für die Wochenserie "Das Jenke-Experiment: Jenke als alleinerziehende Mutter" und 2013 der BNK-Medienpreis für die Reportage "Das Herzschlagfinale" (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen).