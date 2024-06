Seit 18 Jahren verheiratet: Nicole Kidman veröffentlicht romantisches Foto zum Hochzeitstag

1 Auch auf dem roten Teppich sind Nicole Kidman und Keith Urban unzertrennlich. Foto: imago images/ABACAPRESS

Nicole Kidman und Keith Urban sind seit 2006 verheiratet. Auf Instagram deutet sie mit einem Foto an, wie romantisch die Beziehung der beiden Turteltauben offenbar noch immer ist.











Link kopiert



Mit Tom Cruise (61) wurde Nicole Kidman (57) nicht glücklich, in Keith Urban (56) scheint die Schauspielerin aber ihre große Liebe gefunden haben. Selbst nach 18 Jahren ist in der Ehe von Kidman und ihrem Partner offenbar noch viel Platz für Romantik. Das deutet zumindest ein Foto an, das die 57-Jährige zum Jahrestag der beiden auf Instagram veröffentlicht.