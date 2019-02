2 Die Polizei in Berlin kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen (Symbolbild9. Foto: dpa

Seit mehr als einer Woche wird die 15-jährige „Becci“ in Berlin vermisst. Sie ist am Montagmorgen nicht in der Schule aufgetaucht. Die Familie sucht mit allen Mitteln nach der 15-Jährigen.

Berlin - Die Familie der seit Tagen vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin verstärkt ihre Suche über das Internet. Bei Instagram und Facebook bittet eine Schwester von Rebecca seit Tagen um Hilfe. Am Dienstagnachmittag wollte sie Flugblätter am U-Bahnhof Rudow in Neukölln verteilen und forderte zur Unterstützung auf. Unter dem Hashtag #findbecci sind auch bei Instagram Flugblätter zu sehen. „Wenn ihr sie gesehen habt oder näheres wisst, meldet euch sofort“, heißt es dort.

Bis Dienstagvormittag gingen 48 Hinweise bei der Polizei ein, sagte eine Sprecherin. Eine Mordkommission ermittelt intensiv in dem Fall, weil die Polizei nicht ausschließt, „dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen ist“. Die 15-Jährige verschwand am Morgen des 18. Februar.