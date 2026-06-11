Die "Bailando"-Sängerin Loona und ihr Partner Mark van der Waal haben nach 17 Jahren Beziehung geheiratet. An ihrem großen Tag strahlte die Braut in einem glitzernden Prinzessinnenkleid.

Die niederländische Sängerin Loona (51) und ihr langjähriger Partner Mark van der Waal haben geheiratet. Nach 17 Jahren als Paar gaben sich die beiden in Las Vegas das Jawort, wie die "Bailando"-Interpretin in ihrer Instagram-Story verriet. "Wir haben es getan", schrieb sie in einem Beitrag zu einigen Hochzeitsfotos.

Auf den Aufnahmen steht das frischvermählte Ehepaar unter dem berühmten Ortsschild der Stadt, küsst sich vor der Kapelle und steckt sich die Eheringe an. Ein kurzer Clip zeigt das Brautpaar vor dem Altar in einer Nahaufnahme. Der Bräutigam trägt einen Smoking, die Braut wählte ein weißes Kleid mit Herzausschnitt, ausladendem Tüllrock und glitzerndem Bustier.

Paar heiratete am 1. Juni

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, fand die Trauung am 1. Juni im kleinen Kreis statt. Anwesend waren demnach nur Loonas Tochter Saphira aus der Beziehung mit DJ Sammy (56), van der Waals Tochter aus einer früheren Beziehung, eine Traurednerin sowie ein Fotograf.

Der Ort der Hochzeit ist für die "Bailando"-Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, mit einer schmerzhaften Erinnerung verbunden. In Las Vegas musste sie vor 23 Jahren eine Tour abbrechen, nachdem ihre Mutter gestorben war. "Als ich wieder in Las Vegas war, kamen all diese Gefühle zurück", schildert Loona gegenüber dem Boulevardblatt. Doch es sei auch eine Möglichkeit gewesen, den Ort künftig mit etwas Positivem zu verknüpfen.

Hochzeitstanz zu ihrem Verlobungslied

Nach dem Ehegelübde tanzte das frisch vermählte Ehepaar dem Bericht zufolge zu Bryan Adams' "Everything I Do (I Do It for You)" - dem Lied, zu dem sie sich bereits im Oktober 2024 verlobt hatten. Damals stellte van der Waal der Musikerin während der "90s Super Show" in der Münchner Olympiahalle die große Frage. Rückblickend sagt Loona: "Ich wollte eigentlich nie heiraten. Aber als Mark vor mir stand, habe ich einfach Ja gesagt, weil es sich richtig angefühlt hat."

Bei der Hochzeit legte das Paar offenbar keinen großen Wert auf Prunk: Die Eheringe sollen weniger als 50 Euro gekostet haben. Es sei ihnen "überhaupt nicht wichtig" gewesen, erklärt die Sängerin. "Hauptsache, wir sind verheiratet."

Sie lernten sich auf Mallorca kennen

Loona und Mark van der Waal lernten sich laut "Bild" bereits vor 34 Jahren kennen. 1992 arbeitete Loona noch als Tänzerin in einem Club auf Mallorca, in dem Van der Waal häufig zu Gast war. Ihre Wege trennten sich zunächst, bevor sie sich 2006 wieder trafen. Loona rief bei einer Firma wegen eines Satellitenanschlusses an, van der Waal nahm ab und erkannte sie an ihrer Stimme. 2009 wurden sie ein Paar.