Die "Bailando"-Sängerin Loona und ihr Partner Mark van der Waal haben nach 17 Jahren Beziehung geheiratet. An ihrem großen Tag strahlte die Braut in einem glitzernden Prinzessinnenkleid.
Die niederländische Sängerin Loona (51) und ihr langjähriger Partner Mark van der Waal haben geheiratet. Nach 17 Jahren als Paar gaben sich die beiden in Las Vegas das Jawort, wie die "Bailando"-Interpretin in ihrer Instagram-Story verriet. "Wir haben es getan", schrieb sie in einem Beitrag zu einigen Hochzeitsfotos.