Seit 16 Monaten: Andrew Lloyd Webber ist trockener Alkoholiker

Andrew Lloyd Webber hat in der britischen "Times" überraschend offenbart, dass er ein trockener Alkoholiker ist. Der 78-jährige Musical-Komponist spricht über den jahrelangen Kampf, einen gescheiterten Entzug und den Moment, in dem ihm klar wurde: So kann es nicht weitergehen.
Andrew Lloyd Webber (78) hat überraschend offen über seine Alkoholsucht gesprochen. Der 78-jährige Musical-Komponist ("Das Phantom der Oper", "Cats", "Evita") bezeichnete sich in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times" als trockenen Alkoholiker. Vor sechzehn Monaten habe er entschieden, dass er sich Hilfe holen müsse. "Ich bin ein trockener Alkoholiker", so Lloyd Webber wörtlich. Der Schritt zur Abstinenz sei "das Beste, was mir je passiert ist".