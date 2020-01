1 Sido bei einem Auftritt in Berlin Foto: imago images / Eibner

Rapper Sido hat über seine Nasenspray-Sucht gesprochen. Nun hat er auch sein "Methadonprogramm" vorgestellt. So bekämpft er seine Sucht.

Sido (39, "Ich & keine Maske") ist seit 15 Jahren nach Nasenspray süchtig. Das hat der Rapper gerade via Instagram bekannt gemacht und zugleich seine Follower gewarnt: "Wenn euch die Apotheke sagt, nutzt dieses Nasenspray nicht länger als eine Woche - die haben recht!" Der 39-Jährige will nun damit aufhören, regelmäßig Nasenspray zu benutzen. In seiner Instagram Story erklärt er auch, wie er vorgeht.

"Methadonprogramm" nennt er im Scherz die Mittel, die ihm helfen sollen. Sido zeigt dazu ein Bild von einer Augen- und Nasensalbe sowie eines natürlichen Nasensprays. In einem Video erklärt er, dass das ein Meersalz-Spray sei und es ihm zum Spülen der Nase empfohlen worden sei. Die Salbe nehme er gegen das trockene Gefühl in der Nase.

"Leute lasst Harry in Ruhe"

Angefangen habe die Sucht nach Nasenspray vor 15 Jahren nach einem Tipp seines Kollegen Harris. Das hatte der Rapper auf Instagram ebenfalls erzählt. Vor vielen Jahren habe der ihm mal erklärt, dass Nasenspray vor der Show gut sei... Sidos Fans reagierten offenbar prompt - und der amüsiert sich darüber. Zu einem Bild eines Chat-Verlaufs, in dem der Betroffene von "Hass-Mails" erzählt, die er bekomme, schreibt Sido: "Leute lasst Harry in Ruhe. Aber fragt ihn bitte noch mal, wie er mir das antun konnte."