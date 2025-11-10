Seit 100 Jahren in Bad Cannstatt: „Heulen bringt nichts“ – wie Pfadfinder lernen, mit Krisen umzugehen

Weltweit zählten sie zu den größten Jugendbewegungen: die Pfadfinder. Was ist das Besondere, warum sind heute noch attraktiv? Ein Besuch.
Ein Dutzend Pfadfinder im Alter von zehn bis 17 Jahren sitzen an diesem Abend im Raiser-Haus der Evangelischen Kirche in Bad Cannstatt zusammen. Einige tragen ihre Uniform: graue Blusen oder Hemden mit Abzeichen und blaugrüne Halstücher mit Lederknoten. Mit dabei sind die 17-jährige Luna, die gleichaltrige Eleonora, die 14-jährige Amalia, die zwölfjährige Olivia, Jule (10), Lisbeth (11) und der elfjährige Tim.