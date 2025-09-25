Was die Erdbeben vor Santorini im Januar 2025 auslöste

Im Januar 2025 erschütterten zehntausende Erdbeben die Insel Santorini und ihre Umgebung. Kieler Forscher haben jetzt die Ursache für diese seismische Krise gefunden.
Zehntausende Erdbeben haben im Januar und Februar 2025 die griechische Insel Santorini und Umgebung erschüttert. Jetzt hat ein Forscherteam unter Leitung des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung und des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel eine umfassende geologische Analyse der seismischen Krise in der Fachzeitschrift „Nature“ vorgelegt.