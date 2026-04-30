Hinter der Kamera oft genial, vor der Kamera häufig genial daneben: Bei Filmemacher Lars von Trier liegt das so gern zitierte Genie direkt neben dem Wahnsinn. Am 30. April feiert der Däne seinen 70. Geburtstag - und mit ihm sein Schaffen und seine Skandale.
Bei einer öffentlichen Konferenz vor der internationalen Fachpresse von Cannes sein Verständnis für Adolf Hitler auszudrücken - das ist nicht die beste aller Ideen. Wer wüsste das besser als der dänische Filmemacher Lars von Trier (70)? Und während bei besagtem Pressetermin im Jahr 2012 seine "Melancholia"-Hauptdarstellerin Kirsten Dunst (43) gute Miene zu katastrophalem Spiel machte und dabei zusah, wie sich ihr Regisseur um Kopf, Kragen und die Cannes-Teilnahme schwätzte, drängten sich unweigerlich Fragen auf: Hat von Trier einfach nur einen verheerenden Sinn für Humor? War es ein Moment der geistigen Umnachtung? Oder meinte er es etwa ernst?