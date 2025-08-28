Jannis Niewöhner erzählt im Interview über seine Rückkehr ins Synchronstudio für "Gangster Gang 2" und verrät, warum er bei seiner Mutter für Staunen sorgte.
Die "Gangster Gang" ist wieder da: Neben Sebastian Bezzel (54) als Mr. Wolf und Max Giermann (49) als Professor Marmalade kehrt unter anderem auch Jannis Niewöhner (33) als deutsche Stimme von Mr. Piranha zurück. Die tierische Bande bekommt es in "Gangster Gang 2" (Kinostart: 28. August) mit einer Truppe von Ganovinnen zu tun. Im Interview mit spot on news schwärmt Jannis Niewöhner über sein "wundervolles Comeback" als kleines, aber sehr temperamentvolles Mitglied der Gang. "Es geht immer viel zu schnell, wenn man im Synchronstudio ist. Ich habe nur zwei oder drei Tage dort verbracht, aber es macht so viel Spaß." Für ihn sei das Synchronsprechen eine willkommene Abwechslung, weil es "so anders ist im Vergleich zu dem, was ich sonst mache. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass ich in einen Charakter schlüpfe, aber alles nicht vor der Kamera, sondern im Synchronstudio und ohne andere Kolleginnen und Kollegen, die in meiner unmittelbaren Nähe sind oder mit denen ich spiele."