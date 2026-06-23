Seine schlimmsten Verletzungen: Jackass-Star Johnny Knoxville begegnete dem Tod schon mehrfach

"Jackass: Einer geht noch" kommt auf die Leinwand - und soll der letzte Kinofilm der Reihe mit Johnny Knoxville sein. Mit 55 Jahren und unzähligen Verletzungen, über die er selbst längst den Überblick verloren hat, muss auch der "Jackass"-Star langsam kürzertreten.
Er ist auch Schauspieler und Filmproduzent. Die meisten Menschen dürften Johnny Knoxville (55) aber vor allem als Gesicht der Anarcho-Schmerz-Comedy-Reihe "Jackass" kennen. Seit rund 25 Jahren stürzen sich Knoxville und Kollegen wie Steve-O (52) oder Chris Pontius (51) darin in absurde, oft gefährliche Stunts - ganz im Sinne des Titels, der sinngemäß "Idiot" bedeutet. Doch auch Knoxville hat inzwischen offenbar genug eingesteckt.