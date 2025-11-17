Seine Partnerin Emily Ting: Jackass-Star Johnny Knoxville hat geheiratet

"Jackass"-Star Johnny Knoxville und Partnerin Emily Ting haben Ja gesagt. Das Paar wurde von einem ehemaligen Co-Star des Schauspielers und Stuntmans getraut.
"Jackass"-Star Johnny Knoxville (54) hat Ja gesagt. Wie der Schauspieler und Stuntman auf Instagram bekannt gab, heirateten er und seine Partnerin, Kostümdesignerin Emily Ting, am Sonntag. "Ich hatte in letzter Zeit viele Neuigkeiten, aber keine ist wichtiger als diese: Emily und ich haben heute geheiratet", schrieb Knoxville zu einem Foto, das die beiden strahlend unter einem Blumenbogen zeigt. "Ich bin der glücklichste und fröhlichste Kerl im ganzen Universum."