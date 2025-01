Seine Liebe geht unter die Haut: Für Laura: Pietro Lombardi zeigt neues Tattoo

Pietro Lombardis (32) Haut ziert ein neues Motiv. Wie der Sänger auf seinem Instagram-Account zeigte, stattete er aus Liebe zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) dem Tätowierer einen Besuch ab: In dem Clip vom 21. Januar ist zu sehen, dass sich Lombardi ein Auge auf seinen Handrücken stechen ließ - dabei sollte jedem Fan auffallen, dass es sich eindeutig um Rypas Auge handelt.

"Ihr Blick, meine Stärke", schrieb Lombardi zu dem Video und markierte seine Partnerin. Diese zeigte sich in den Kommentaren begeistert. "Oha! Wie schön", schrieb die 29-Jährige und postete eine Reihe von Emojis mit Herzen in den Augen. Ebenso entzückt schienen die Fans des Paares zu sein: "Wow! Man erkennt sofort Lauras wunderschöne Augen" oder "So eine schöne Liebeserklärung" hieß es unter anderem in der Kommentarspalte. "Jetzt hat sie dich immer genau im Blick", scherzte wiederum ein anderer User.

Liebesbeweis nach schwierigen Monaten

Die Liebeserklärung erfolgte, nachdem das Paar im Oktober vergangenen Jahres mit einem Streit mit Polizeieinsatz für Schlagzeilen gesorgt hatte. Erst Wochen später, bei einem gemeinsamen Aufritt bei "OMG - Das Couchgespräch", bezogen Lombardi und Rypa Stellung.

"Es ist nichts Handgreifliches passiert", betonte die 29-Jährige und berichtete stattdessen von einem Streit um frischgewaschene Wäsche, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es sei "ein bisschen ausgeartet. Wir haben uns gestritten", erinnerte sich die junge Mutter, wie in einem RTL-Video zu sehen ist.

Auch Lombardi meldete sich zu Wort und stellte klar: "Jeder, der seine Frau jemals anpackt, der ist der größte Hund. Punkt." Dennoch räumte er ein: "Ich habe viele Fehler und daran muss ich arbeiten."

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder

Lombardi und Rypa sind seit 2020 liiert, zwei Jahre später folgte die Verlobung. Im Januar 2023 begrüßte das Paar seinen gemeinsamen Sohn Leano Romeo (2), im August des darauffolgenden Jahres folgte Sohnemann Amelio. Lombardi hat zudem mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) Sohn Alessio (9).