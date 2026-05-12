Stephen Colbert (61) hat vor dem Ende seiner CBS-Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" am 21. Mai prominenten Besuch von langjährigen Weggefährten erhalten. Am Montag begrüßte der US-Moderator vier der bekanntesten Kollegen des US-Late-Night-Geschäfts zum gemeinsamen Interview: Jimmy Kimmel (58), Jimmy Fallon (51), Seth Meyers (52) und John Oliver (49) nahmen im Ed Sullivan Theater Platz.

Plädoyer für das Genre Im Gespräch bat Colbert seine Kollegen, ein Plädoyer für den Fortbestand des Late-Night-Formats zu halten. Kimmel verwies darauf, dass die Sendungen über das klassische Fernsehen und Online-Plattformen zusammengenommen mehr Zuschauer erreichten als seinerzeit Johnny Carson. "Warum sollte man Late-Night-Shows verteidigen müssen? Ich meine, warum sollte diese Frage überhaupt gestellt werden?", so der "Jimmy Kimmel Live!"-Moderator. "Man hört ja auch nicht, dass Ryan Seacrest diese Frage zum 'Glücksrad' gestellt bekommt."

John Oliver legte mit einem Seitenhieb nach: "Ich würde ja gern mal hören, wie Ryan Seacrest das 'Glücksrad' verteidigt." Als Colbert anmerkte, dass ausgerechnet seine Show als erste aus der Runde wegfalle - obwohl sie am spätesten gestartet sei -, antwortete Kimmel mit schwarzem Humor: "Das ist so, als ob deine junge Frau stirbt." Die anwesenden Moderatoren signalisierten zudem, dass Colbert nach dem Aus seiner Sendung jederzeit bei ihnen als Gast vorbeischauen könne.

Wie das US-Magazin "People" berichtet, kündigten die Moderatoren nach ihrem gemeinsamen Auftritt zudem eine "Notfallfolge" ihres Podcasts an. Bereits während des WGA-Autorenstreiks 2023 hatten sie sich für "Strike Force Five" zusammengeschlossen. Die neue Episode soll am Mittwoch, 13. Mai, erscheinen.

Vorgänger Letterman kommt am Donnerstag

Mit der Runde ist das Aufgebot prominenter Gäste in den letzten Wochen der Show noch nicht erschöpft. In der Folge am Donnerstag, 14. Mai, wird David Letterman (79) erwartet, von dem Colbert die "Late Show" 2015 übernommen hatte.

Colbert führt seit dem 8. September 2015 durch die Sendung und steht aktuell in der elften Staffel. In der Ausgabe vom 17. Juli 2025 hatte er das Ende des Formats verkündet. CBS sprach damals von einer rein "finanziellen Entscheidung vor einem herausfordernden Hintergrund im Late-Night-Geschäft". Wenige Tage zuvor hatte Colbert die Konzernmutter Paramount in seiner Sendung scharf kritisiert - Anlass war eine 16 Millionen Dollar schwere Einigung mit US-Präsident Donald Trump, der dem CBS-Magazin "60 Minutes" vorgeworfen hatte, ein Interview mit Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris irreführend geschnitten zu haben. Paramount stand zu jener Zeit zudem mitten in der Fusion mit dem Unterhaltungskonzern Skydance, die letztlich grünes Licht der Trump-Administration brauchte.

Neues Großprojekt in Mittelerde

Untätig wird Colbert nach dem Late-Night-Abschied nicht bleiben. Bereits im März hatte er über die Social-Media-Kanäle von Warner Bros. verraten, dass er gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee das Drehbuch für einen "Der Herr der Ringe"-Film schreiben werde.