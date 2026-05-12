Zum nahenden Abschied seiner "Late Show" empfing Stephen Colbert hochkarätige Unterstützung: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver kamen am Montag gemeinsam ins Ed Sullivan Theater.
Stephen Colbert (61) hat vor dem Ende seiner CBS-Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" am 21. Mai prominenten Besuch von langjährigen Weggefährten erhalten. Am Montag begrüßte der US-Moderator vier der bekanntesten Kollegen des US-Late-Night-Geschäfts zum gemeinsamen Interview: Jimmy Kimmel (58), Jimmy Fallon (51), Seth Meyers (52) und John Oliver (49) nahmen im Ed Sullivan Theater Platz.