Im schicken Dreiteiler, mit markanter Brille und längeren Haaren hat sich Hape Kerkeling bei der Aids Gala in Köln gezeigt. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für die Deutsche Aids-Stiftung. Er hat selbst seine erste große Liebe an die Krankheit verloren.
Hape Kerkeling (60) strahlt an der Seite von Kollegen und Kolleginnen wie Schauspielerin Isabel Varell (64), Moderatorin Bettina Böttinger (69) und Schauspieler George Uecker (63) in die Kamera der Fotografen. Doch der Besuch der Aids Gala 2025 am Welt-Aids-Tag im Musical Dome Köln dürfte bei dem Entertainer wieder einmal schwere Erinnerungen geweckt haben. Denn seine erste große Liebe starb an der Krankheit.