Im schicken Dreiteiler, mit markanter Brille und längeren Haaren hat sich Hape Kerkeling bei der Aids Gala in Köln gezeigt. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für die Deutsche Aids-Stiftung. Er hat selbst seine erste große Liebe an die Krankheit verloren.

Hape Kerkeling (60) strahlt an der Seite von Kollegen und Kolleginnen wie Schauspielerin Isabel Varell (64), Moderatorin Bettina Böttinger (69) und Schauspieler George Uecker (63) in die Kamera der Fotografen. Doch der Besuch der Aids Gala 2025 am Welt-Aids-Tag im Musical Dome Köln dürfte bei dem Entertainer wieder einmal schwere Erinnerungen geweckt haben. Denn seine erste große Liebe starb an der Krankheit.

In "Gebt mir etwas Zeit" arbeitete er die dramatischen Erlebnisse auf Die Erlöse der Gala, bei der unter anderem auch Vicky Leandros, die No Angels und Sarah Engels auf der Bühne standen, kommen der Arbeit der Aidshilfe Köln zugute. Dieses Mal kamen rund 130.000 Euro zusammen. Kerkeling zog 2017 von Berlin dorthin und bezeichnete seine neue Wahlheimat einmal als "besonders tolerante Stadt in Deutschland". Lange hielt der TV-Star seine Homosexualität vor der Öffentlichkeit verborgen - bis er 1991 unfreiwillig von Rosa von Praunheim in einer TV-Sendung geoutet wurde.

Zuvor musste er bereits schmerzliche Liebeserfahrungen sammeln. 1987 verliebte er sich in Amsterdam in einen jungen Mann namens Duncan, der an HIV erkrankt war. In seinem 2024 veröffentlichten Buch "Gebt mir etwas Zeit" hat er von seiner ersten großen Liebe berichtet. "Das Lächeln in Kombi mit den strahlend blauen Augen zwingt mich fast in die Knie. O mein Gott, ist dieser Mann schön!", schrieb er und gestand, dass ihm vor ersten gemeinsamen Nacht "schlecht vor Aufregung und Vorfreude, aber auch vor Angst" gewesen ist.

Doch Duncan ist HIV-positiv, wie er dem Moderator unter Tränen erzählte. "So viel Zeit wie möglich verbringe ich nun mit Duncan in Amsterdam. Zwischendurch muss ich immer wieder - gut gelaunt - Fernsehauftritte bewerkstelligen. Keine Ahnung, wie ich das schaffe. Innerlich gehe ich täglich und nächtlich durch eine Hölle." Denn Kerkeling bangt nicht nur um seine große Liebe, sondern hat auch Angst, sich infiziert zu haben. Sein Test fällt negativ aus, doch sein geliebter Partner stirbt kurz nach dem 30. Geburtstag.

"Ich wollte einmal über diese Liebe reden, die so tragisch endete. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, welchen Schrecken Aids damals verbreitet hat", erklärte Kerkeling zur Buch-Erscheinung gegenüber "Bunte". Der Entertainer engagiert sich seit Jahrzehnten für die Aids-Aufklärung und die Unterstützung von Betroffenen. Seit 2016 ist er mit seinem Mann Dirk Henning verheiratet, doch den Niederländer Duncan wird er niemals vergessen.

Neues Jahr startet mit Kinofilm

In nächster Zeit hat Kerkeling aber auch einige schöne Anlässe vor sich: Am 9. Dezember feiert er seinen 61. Geburtstag. Und am 15. Januar kommt sein neuer Kinofilm "Extrawurst. Wer grillt hier wen?" in die Kinos.