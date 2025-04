Rheinland Tödliche Verpuffung: Mann stirbt bei Arbeiten mit Trennschleifer

Ein 72-Jähriger ist in einem Kleingarten in Nordrhein-Westfalen bei Arbeiten mit einem Trennschleifer ums Leben gekommen. Bei den Schleifarbeiten an einem Metallfass ereignete sich eine tödliche Verpuffung, wie die Polizei in Euskirchen mitteilte.