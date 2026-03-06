Mit Pink Floyd schrieb David Gilmour Musikgeschichte. Doch der Gitarrenvirtuose will nicht in der Vergangenheit leben – und sammelt auf seinem Hausboot neue Ideen. Große Tourneen plant er nicht mehr.
London - Wenn David Gilmour in die Saiten greift, scheint die Zeit stillzustehen. Sein Sound ist unverkennbar. Sein ruhiges, gefühlvolles Gitarrenspiel verzückt Fans auf der ganzen Welt. Mit der legendären Band Pink Floyd hat der britische Gitarrist und Sänger Musikgeschichte geschrieben. Doch für Gilmour, der am 6. März 80 Jahre alt wird, ist das Kapitel längst abgeschlossen.