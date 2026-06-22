Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Philipp Stehler und seine Frau Vanessa sind erneut Eltern geworden. Nach ihrem Sohn kam nun eine Tochter zur Welt. Die Geburt verkündete das Paar mit einem Video auf Instagram, aufgenommen im Krankenhaus.

Philipp Stehler (38), bekannt aus der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette", und seine Frau Vanessa sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Geburt seiner Tochter machte das Paar an diesem Montag auf Instagram öffentlich. In dem dazugehörigen Video, aufgenommen im Krankenhaus, ist Vanessa gemeinsam mit dem dreijährigen Sohn Tommi zu sehen. Die Eltern stellen dem Jungen darin zum ersten Mal seine kleine Schwester vor.

Die Botschaft des Paares Zu dem Beitrag schrieb das Paar: "Auf diesen Moment kann man sich nicht vorbereiten... Unser Sohn sieht zum ersten Mal unsere Tochter. Seine kleine Schwester! Stolzer könnten wir nicht sein!" Anschließend wandte sich Stehler direkt an seine Frau: "Und stärker hättest du nicht sein können, Vanessa. Das mit Abstand schönste Video, was ich jemals aufgenommen habe!"

Bereits im Februar hatte das Paar bekannt gegeben, ein zweites Kind zu erwarten. In den Monaten danach hielt es seine Follower in den sozialen Medien regelmäßig auf dem Laufenden. Entsprechend groß fiel die Resonanz auf die Geburt aus: Unter dem Beitrag sammelten sich rasch zahlreiche Likes und Glückwünsche. "Was für ein wunderschöner Moment", schrieb unter anderem Fiona Erdmann (37). "Bin zu Tränen gerührt und freue mich einfach wahnsinnig für euch und eure bezaubernde Familie! Wünsche euch eine wundervolle Kennlernzeit."

Vom "Bachelorette"-Kandidaten zum Familienvater

Einem größeren Publikum wurde Stehler 2015 bekannt, als er in "Die Bachelorette" den dritten Platz belegte. Später war er auch im Ableger "Bachelor in Paradise" zu sehen. Zudem ergatterte der Schauspieler eine Gastrolle in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und war in der Sat.1-Scripted-Reality-Serie "K11 - Die neuen Fälle" zu sehen. Seine Partnerin Vanessa Ciomber lernte er abseits der Kameras kennen. Offiziell zusammen ist das Paar seit Dezember 2020, im Frühjahr 2023 heiratete es. Kurz darauf, am 9. Juni 2023, kam der gemeinsame Sohn Tommi zur Welt.

Öffentlich gesprochen hatte Stehler in der Vergangenheit zudem über seine schwere Darmerkrankung. In dem Buch "Mein Darm ist kein Arsch" verarbeitet er seine Diagnose der chronischen Darmerkrankung Colitis ulcerosa.