Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Philipp Stehler und seine Frau Vanessa sind erneut Eltern geworden. Nach ihrem Sohn kam nun eine Tochter zur Welt. Die Geburt verkündete das Paar mit einem Video auf Instagram, aufgenommen im Krankenhaus.
Philipp Stehler (38), bekannt aus der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette", und seine Frau Vanessa sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Geburt seiner Tochter machte das Paar an diesem Montag auf Instagram öffentlich. In dem dazugehörigen Video, aufgenommen im Krankenhaus, ist Vanessa gemeinsam mit dem dreijährigen Sohn Tommi zu sehen. Die Eltern stellen dem Jungen darin zum ersten Mal seine kleine Schwester vor.