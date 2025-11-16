Michael J. Fox zeigte sich bei einer Benefizveranstaltung für seine Parkinson-Stiftung von seiner familiären Seite. Der 64-Jährige erschien in New York gemeinsam mit Ehefrau Tracy Pollan und allen vier Kindern - ein Bild der Geschlossenheit, das der Schauspieler sichtlich genoss.

Rückhalt, wo man nur hinschaut: Michael J. Fox (64) durfte sich am Samstagabend über die Unterstützung seiner gesamten Familie freuen. Bei der Veranstaltung "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's" in New York erschien der Schauspieler nicht allein - an seiner Seite seine Ehefrau Tracy Pollan (65) sowie die vier gemeinsamen Kinder.

Sohn Sam (36), sowie die Töchter Esmé (24) und die Zwillinge Aquinnah und Schuyler (30) begleiteten ihre Eltern über den roten Teppich im Cipriani South Street at Casa Cipriani. Fox zeigte sich gegenüber dem US-Magazin "People" gerührt von diesem Zusammenhalt.

"Sie unterstützen mich so sehr, das ist wunderbar", erklärte der "Zurück in die Zukunft"-Star im Gespräch. All die Menschen auf dem Event seien "Freunde von mir, Familie, und es ist wirklich toll, sie zu sehen. Ich gehe über den roten Teppich und bin überrascht, sie zu sehen, und denke mir: 'Warum sollte ich überrascht sein?'", fuhr er fort. "Sie waren schon immer für mich da und bleiben es auch, Jahr für Jahr", betonte er besonders die Kontinuität dieser Unterstützung.

Die Diagnose Parkinson erhielt Fox bereits 1991. Neun Jahre später, im Jahr 2000, gründete er seine Stiftung, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Ehrliche Worte seiner Ehefrau

Auch seine Ehefrau Tracy Pollan äußerte sich bei der Veranstaltung zu dem starken Familienzusammenhalt. Die vier Kinder seien "unglaublich unterstützend", betonte sie. Gleichzeitig fand sie deutliche Worte für die Realität ihrer Situation: "Michael ist so optimistisch, was wunderbar ist und ihm wirklich hilft. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies eine enorme Herausforderung darstellt."

Sie wolle nicht beschönigen, wie schwierig die Situation für alle Beteiligten sei - für die Familie, für die Pflegekräfte und natürlich für den Erkrankten selbst. "Es ist wichtig anzuerkennen, dass es nicht einfach ist. Es ist nicht leicht. Es ist hart für sie, aber sie erscheinen trotzdem und sind für uns da", so Pollan weiter.

Die Benefizveranstaltung, bei der Fox und Pollan als Co-Vorsitzende fungierten, lockte zahlreiche prominente Gäste an. Schauspieler Denis Leary führte durch den Abend, während Musiker Jackson Browne für die musikalische Untermalung sorgte. Die Comedians Nikki Glaser und Jon Stewart unterhielten mit ihren Stand-up-Auftritten. Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Meg Ryan, Katie Couric, Julianna Margulies und Willie Geist mit seiner Ehefrau Christina.