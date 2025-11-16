Michael J. Fox zeigte sich bei einer Benefizveranstaltung für seine Parkinson-Stiftung von seiner familiären Seite. Der 64-Jährige erschien in New York gemeinsam mit Ehefrau Tracy Pollan und allen vier Kindern - ein Bild der Geschlossenheit, das der Schauspieler sichtlich genoss.
