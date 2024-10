Sein neues Buch Ungefiltert ist da: Thomas Gottschalk freut sich zurück zu sein im normalen Leben

Thomas Gottschalk (74) erlebt mit seiner Partnerin Karina "die Magie von Heimat, Familie und alten Freundschaften wieder", die er "irgendwann 'ausgemustert' hatte". Das schreibt der Entertainer in seinem neuen Buch "Ungefiltert" (ab 16.10, Heyne). Er habe diese deswegen nicht vermisst, "weil sie auf dem roten Teppich keine Rolle spielen, im wirklichen Leben aber schon, und es ist faszinierend festzustellen, wie wenig das eine mit dem anderen zu tun hat und wie wohl ich mich dabei fühle, zurück zu sein", fügt er hinzu.

Weiter erklärt Gottschalk unter anderem: "Zurück zu sein im normalen Leben betrachte ich plötzlich als Glück, als ein weitaus größeres als die Quote der letzten Show". Sein Traumhaus warte in Gräfelfing auf ihn und nicht in Malibu. Die Kulmbacher Fischergasse sei ihm wieder näher als die Park Avenue in New York. "Das hat ein Mensch in mir bewirkt, bei dem ich mich an dieser Stelle dafür bedanke. Ich habe mein berufliches Glück zwar nie verloren, aber dank ihr habe ich mein privates wiedergefunden." Er könne ganz ehrlich behaupten, so der Showmaster, dass er glücklich sei in seinem "neuen alten Leben".

Lesen Sie auch

Karina Mroß und Thomas Gottschalk sind inzwischen auch verheiratet. Am 1. September veröffentlichte er auf Instagram Bilder von der Feier.

Das hält Thomas Gottschalk jung

In "Ungefiltert" schreibt Gottschalk auch über das Altern und die Maßnahmen, die er seit längerer Zeit ergreife, "um die Schadstellen so unsichtbar wie möglich zu halten". Er setzt dabei auf regelmäßige Fastenkuren. Zudem erklärt er: "Und die beste Waffe gegen das Altern ist ohnehin gratis. Nach Ansicht aller Ärzte hält nämlich nichts so jung wie körperliche und geistige Beweglichkeit." Er pflege das Nordic Walking, so der 74-Jährige.

Darum geht's in "Ungefiltert"

In seinem neuen Buch geht Thomas Gottschalk selbstkritisch und selbstironisch der Frage nach, warum er sich heutzutage manchmal wie aus der Zeit gefallen vorkommt, und er versucht, die Regeln und Fallstricke unserer Gesellschaft zu verstehen. Mit "Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann" will er eine persönliche Bestandsaufnahme und zugleich ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander vorlegen. Auf Instagram erklärte er vorab: Mit dem Buch mache er sich nicht nur Gedanken über die Zeit, in der wir leben, sondern spreche diese auch aus: "Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut, wie immer!"