König Charles hat die letzten königlichen Ehrentitel seines Bruders Andrew Mountbatten-Windsor offiziell annulliert. Sein Name wird aus den Registern der höchsten britischen Ritterorden gelöscht.
Was König Charles III. (77) Ende Oktober angekündigt hatte, ist nun amtlich: Die letzten königlichen Ehrentitel seines jüngeren Bruders Andrew Mountbatten-Windsor (65), vormals Prinz Andrew, wurden offiziell gestrichen. Am 1. Dezember veröffentlichte "The Gazette", das offizielle Amtsblatt des Vereinigten Königreichs, den entsprechenden Eintrag. Darin heißt es unmissverständlich, dass Andrews Name aus den Registern des Hosenbandordens und des Royal Victorian Order gelöscht werden soll.