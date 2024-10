Sein letzter Film? : Clint Eastwood verpasst Premiere von Juror #2

(lau/spot) 28.10.2024 - 21:06 Uhr , aktualisiert am 28.10.2024 - 21:06 Uhr

1 Clint Eastwood (r.) und Nicholas Hoult bei den Dreharbeiten zu "Juror #2". Foto: Warner Bros. Entertainment/Claire Folger

Der 94-jährige Clint Eastwood hat am Wochenende nicht die Gala-Weltpremiere seines neuesten Werks "Juror #2" besucht. Es handelt sich um den möglicherweise finalen Film der Kino-Legende.











In Los Angeles hat am Sonntag (27. Oktober) "Juror #2" Weltpremiere gefeiert. Zur Gala-Premiere im legendären TCL Chinese Theatre in Hollywood erschienen die Hauptdarsteller Toni Collette (51) und Nicholas Hoult (34). Nicht anwesend war hingegen der mittlerweile 94-jährige Regisseur Clint Eastwood. Die Hollywood-Legende verpasste somit die Premiere seines möglicherweise letzten Films, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet.