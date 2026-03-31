Erst im vergangenen Jahr war Roland Kaiser mit seinem Konzertfilm in den Kinos zu sehen. Jetzt folgt der nächste große Leinwand-Auftritt: Der Schlagerstar bekommt ein Biopic über sein Leben.

Im vergangenen Herbst war Roland Kaiser (73) noch mit einem Konzertfilm auf der Kinoleinwand zu sehen. Und es sollte nicht das letzte Mal sein: Der Schlagerstar bestätigt auf Instagram, dass ein Biopic über sein Leben mit dem schlichten Titel "Roland" geplant ist. "Ja, es ist wahr! Meine Geschichte kommt ins Kino - 'Roland'. Ein Biopic über mein Leben. Ich freue mich sehr darüber und bin unendlich stolz", schreibt Kaiser.

Stoff für ein Biopic hat Roland Kaiser zweifelsohne reichlich geliefert. "Erzählt wird der Weg von Roland Kaiser vom West-Berliner Findelkind zu einem der erfolgreichsten und engagiertesten deutschen Musiker", beschreibt die Agentur Eick & Weber gemeinsam mit dem Castingaufruf für den Film auf ihrer Website. Gesucht werden unter anderem musikbegeisterte Komparsen als Konzertpublikum bei Auftritten in den 70er- und 80er-Jahren. Die Dreharbeiten sollen demnach zwischen Mitte Mai bis Mitte Juni 2026 stattfinden, ein Kinostart ist also frühstens 2027 realistisch.

Wer spielt Roland Kaiser?

Wer Kaiser im Film verkörpern wird, hält der Sänger noch unter Verschluss. "So viel kann ich vorwegnehmen: Ich habe den Hauptdarsteller des Films 'Roland' bereits kennengelernt... aber mehr darf ich an dieser Stelle noch nicht verraten", ließ er gegenüber der "Bild"-Zeitung verlauten.

Dass Roland Kaiser und die Kinoleinwand zusammenpassen, hat er erst kürzlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sein Konzertfilm "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" als Mischung aus Konzertmitschnitt und Interviews startete im Oktober 2025 und erklomm laut Sony Music in der ersten Woche Platz eins der deutschen Kinocharts. Damit wurde er zum erfolgreichsten Konzertfilm eines deutschen Künstlers überhaupt. Entstanden war der Film im Rahmen seiner ausverkauften "RK50 I 50 Jahre - 50 Hits!"-Tournee, bei der Kaiser vor knapp einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern auftrat.