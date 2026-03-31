Erst im vergangenen Jahr war Roland Kaiser mit seinem Konzertfilm in den Kinos zu sehen. Jetzt folgt der nächste große Leinwand-Auftritt: Der Schlagerstar bekommt ein Biopic über sein Leben.
Im vergangenen Herbst war Roland Kaiser (73) noch mit einem Konzertfilm auf der Kinoleinwand zu sehen. Und es sollte nicht das letzte Mal sein: Der Schlagerstar bestätigt auf Instagram, dass ein Biopic über sein Leben mit dem schlichten Titel "Roland" geplant ist. "Ja, es ist wahr! Meine Geschichte kommt ins Kino - 'Roland'. Ein Biopic über mein Leben. Ich freue mich sehr darüber und bin unendlich stolz", schreibt Kaiser.