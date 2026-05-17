Udo Lindenbergs Leben ist eine Geschichte aus Musik, Mythos, Alkohol, Krise und Comeback. Zum 80. Geburtstag wird der Panikrocker allerorts gefeiert - und wirkt noch immer wie einer, der gerade erst loslegt.
"Exzessor", "Panikpräsident", "König von Scheißegalien": Von all den kunterbunten Titeln, die Udo Lindenberg durchs Leben getragen haben, ist "Nachtigall" der schönste. Der Gesang des kleinen, unscheinbaren Vogels gilt als das schönste Geräusch, das die Natur hervorzubringen vermag. Und schon ist man bei Udo und dem schönsten Nuscheln der Welt, für seine Fans die schönste Stimme unter dem Rock-Himmel, nur vergleichbar mit der einer Nachtigall. Oder?