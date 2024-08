Usher musste seinen Tourauftakt in seiner Heimatstadt Atlanta absagen. Wenige Stunden vor dem Auftritt gab er die Absage in einem persönlichen Statement bekannt.

Der US-amerikanische R&B-Sänger Usher (45) hat am vergangenen Mittwoch (14. August) seinen Fans eine traurige Nachricht überbracht. Der Musiker sagte wenige Stunden vor dem Auftakt seiner "Past Present Future"-Tour seinen ersten Auftritt in Atlanta ab. In einem längeren Statement erklärte er den Grund für die Absage.

Usher will "körperlich sein Bestes" geben

"In meiner mehr als 30-jährigen Karriere habe ich 100 Prozent meines Blutes, Schweißes und meiner Tränen darauf verwendet, die beste Performance zu liefern und meinen Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten", ist in dem Statement, das bei Instagram veröffentlicht wurde, zu lesen. Er habe die Absicht, das auch bei dieser Tournee zu tun und müsse deshalb die Show "heute Abend verschieben und auf ein späteres Datum verlegen, um meinem Körper Zeit zum Ausruhen und Heilen zu geben", erklärte der Sänger.

"Ihr werdet immer noch etwas von der Vergangenheit, etwas von der Gegenwart und einen einzigartigen Blick in die Zukunft an dem verschobenen Termin bekommen, aber ihr werdet auch 100 Prozent von mir bekommen", geht Usher auf das "Past Present Future"-Thema der Tour ein und zeigt des Weiteren sein Bedauern über die Absage: "Das Letzte, was ich jemals tun möchte, ist, euch zu enttäuschen, die Fans, die sehnsüchtig auf den Beginn dieser Tournee gewartet haben. Aber ich wäre nicht der Entertainer, der ich bin, wenn ich euch nicht körperlich mein Bestes geben könnte." Laut "Variety" muss sich der Sänger von einer nicht näher beschriebenen Verletzung erholen.

Seine nächsten beiden Auftritte sind ebenfalls in der State Farm Arena in Atlanta geplant, ob die beiden Konzerte am Freitag (16. August) und Samstag (17. August) stattfinden können, ist derzeit noch unklar. Im Anschluss sollen im Herbst laut der offiziellen Website weitere Konzerte in den USA und Kanada folgen. 2025 sind dann Europa-Konzerte unter anderem in London, Paris, Amsterdam und Berlin angekündigt. Am 1., 2. und 4. Mai sind die Shows in der Berliner Uber Arena angesetzt.