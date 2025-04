David Beckham feiert am 2. Mai seinen 50. Geburtstag. Doch schon jetzt ließ es der ehemalige Fußballstar mit einer Pre-Geburtstagsfeier krachen - im Kreise seiner Familie und vieler prominenter Gäste.

David Beckham (49) hat seinen 50. schon mal vorgefeiert! Obwohl der Brite erst am 2. Mai Geburtstag hat, ließ er es sich nicht nehmen, sein halbes Jahrhundert über einen Monat früher zu zelebrieren. Auf Instagram teilte der Ex-Fußballer, dass er schon letzte Woche die Korken knallen ließ.

David Beckham feiert seinen 50. Geburtstag in Miami

Auf seinem Social-Media-Account zeigte David Beckham, wie er seinen neuen Lebensabschnitt im Cipriani Downtown Miami feierte - einem gehobenen italienischen Restaurant. Für seine Pre-Birthday-Party wählte der 49-Jährige einen klassischen Smoking, während seine Frau Victoria Beckham (50) in einem eleganten Abendkleid glänzte. Auch die Söhne des Paares, Cruz (20) und Romeo (22), erschienen im stilvollen Anzug, während sich Tochter Harper (13) - ebenso wie die Freundinnen ihrer Brüder, Jackie Apostel (29) und Kim Turnbull (24) - an Victorias Look orientierten. Der älteste Beckham-Spross Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola (30) schienen hingegen nicht dabei gewesen zu sein.

Auch zahlreiche prominente Gäste feierten mit, darunter Tom Brady (47), Shaquille O'Neal (53) und Lionel Messi (37). "Ich habe so ein Glück, dass ich tolle Freunde und Familie habe, mit denen ich die 50er-Feierlichkeiten beginnen kann", kommentierte Beckham seinen Post. "Ich liebe euch."

David Beckham stört sein Alter "überhaupt nicht"

Dass er mit großen Schritten auf seinen 50. Geburtstag zugeht, scheint für den ehemaligen Profisportler kein Problem zu sein. "Mich stört das überhaupt nicht", erklärte er vor Kurzem im Interview mit der Fitness-Zeitschrift "Men's Health". "Die Leute fragen mich vorsichtig danach, als wäre es ein großes Thema. Es ist nichts, worüber ich mir Sorgen mache", so Beckham. Für ihn sei es am wichtigsten, dass er und seine Familie "gesund" sind.