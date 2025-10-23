Sein Freund berichtet von Überfall: Sean Diddy Combs wachte im Knast mit Messer an der Kehle auf

Sean "Diddy" Combs erlebte im berüchtigten Gefängnis Metropolitan Detention Center Brooklyn einen Albtraum: Ein Häftling drang mit einer selbstgebastelten Waffe in seine Zelle ein und hielt ihm das Messer an den Hals. Das berichtet jetzt sein bester Freund.
Sean "Diddy" Combs (55) ist im Metropolitan Detention Center in Brooklyn offenbar Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Sein langjähriger Freund Charlucci Finney (60) berichtet gegenüber der "Daily Mail" von dem Vorfall: Ein Häftling mit einer selbstgebastelten Waffe sei demnach in dessen Zelle eingedrungen. "Er wachte mit einem Messer an seiner Kehle auf", erklärt Finney, der den verurteilten Rapper seit über drei Jahrzehnten kennt.