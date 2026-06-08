Sein erster Grand Slam: Mehr als zwei Millionen sehen Zverevs Sieg bei den French Open im TV

Das Finale der French Open wurde nicht nur für Alexander Zverev zum Triumph, sondern auch für Eurosport zum Quoten-Erfolg: Mehr als zwei Millionen Menschen sahen seinen Titelgewinn. Auch RTL profitierte vom großen Interesse am Endspiel.
Für Alexander Zverev (29) ist am Sonntag ein Traum wahr geworden: Der deutsche Tennisstar gewann bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel. Das packende Finale gegen Flavio Cobolli (24) wurde aber nicht nur für Zverev zum Erfolg - auch Eurosport durfte über starke Quoten jubeln.