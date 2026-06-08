Sein erster Grand Slam: Mehr als zwei Millionen sehen Zverevs Sieg bei den French Open im TV

Das Finale der French Open wurde nicht nur für Alexander Zverev zum Triumph, sondern auch für Eurosport zum Quoten-Erfolg: Mehr als zwei Millionen Menschen sahen seinen Titelgewinn. Auch RTL profitierte vom großen Interesse am Endspiel.

Für Alexander Zverev (29) ist am Sonntag ein Traum wahr geworden: Der deutsche Tennisstar gewann bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel. Das packende Finale gegen Flavio Cobolli (24) wurde aber nicht nur für Zverev zum Erfolg - auch Eurosport durfte über starke Quoten jubeln.

Laut Daten der AGF Videoforschung verfolgten am Sonntagnachmittag im Schnitt 2,087 Millionen Menschen die Übertragung bei Eurosport. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 14,2 Prozent. In der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für den Sender sogar noch besser: 0,483 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für einen Marktanteil von 17,7 Prozent.

Auch RTL schaltete sich zu

Auch RTL sicherte sich am 7. Juni ein Stück vom Zverev-Erfolg. Nach der Formel-1-Übertragung vom Großen Preis von Monaco ging es bei dem Sender direkt weiter nach Paris: Ab kurz vor 18 Uhr verfolgten im Schnitt 1,65 Millionen Menschen den Tennis-Krimi. Laut Senderangaben erreichte der Triumph des deutschen Tennisstars 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 13,7 Prozent. Auch Nitro, das zur RTL-Gruppe gehört, übertrug das Finale und punktete vor allem bei jungen Männern zwischen 14 und 29 Jahren mit einem Marktanteil von 10,3 Prozent.