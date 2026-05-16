Sein erster Dokumentarfilm: Paolo Sorrentino dreht Doku über Trainerlegende Carlo Ancelotti

Paolo Sorrentino widmet der Fußballlegende Carlo Ancelotti einen Film. Die neue Doku soll den Startrainer so persönlich wie nie zuvor zeigen - mit exklusiven Einblicken in seine glorreiche Karriere. Ergänzt wird der Film durch Aufnahmen von der anstehenden Weltmeisterschaft.
Paolo Sorrentino (55) arbeitet an einer Dokumentation über Carlo Ancelotti (66). Medienberichten zufolge soll der Film ein intimes Porträt des renommierten italienischen Trainers zeichnen und dabei exklusive Einblicke in dessen rund 50-jährige Laufbahn geben. Auch die anstehende Weltmeisterschaft im Sommer, bei der Ancelotti Brasiliens Nationalmannschaft betreut, soll Gegenstand des Films sein. Der Dokumentarfilm kombiniert Archivmaterial aus Ancelottis Leben mit neuen Aufnahmen, die in Italien, Spanien und Brasilien entstanden sind.