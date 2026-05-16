Sein erster Dokumentarfilm: Paolo Sorrentino dreht Doku über Trainerlegende Carlo Ancelotti

Paolo Sorrentino widmet der Fußballlegende Carlo Ancelotti einen Film. Die neue Doku soll den Startrainer so persönlich wie nie zuvor zeigen - mit exklusiven Einblicken in seine glorreiche Karriere. Ergänzt wird der Film durch Aufnahmen von der anstehenden Weltmeisterschaft.

Paolo Sorrentino (55) arbeitet an einer Dokumentation über Carlo Ancelotti (66). Medienberichten zufolge soll der Film ein intimes Porträt des renommierten italienischen Trainers zeichnen und dabei exklusive Einblicke in dessen rund 50-jährige Laufbahn geben. Auch die anstehende Weltmeisterschaft im Sommer, bei der Ancelotti Brasiliens Nationalmannschaft betreut, soll Gegenstand des Films sein. Der Dokumentarfilm kombiniert Archivmaterial aus Ancelottis Leben mit neuen Aufnahmen, die in Italien, Spanien und Brasilien entstanden sind.

Ancelotti hat fünfmal die Champions League gewonnen Ancelotti wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Reggio Emilia auf. Sein Fußballdebüt gab er als Mittelfeldspieler beim FC Parma. Über Stationen bei der AS Roma und dem AC Mailand entwickelte er sich zu einem der prägenden Spieler seiner Zeit. Mit dem Wechsel ins Trainergeschäft Anfang der 1990er Jahre setzte er diesen Weg fort und betreute bis dato elf internationale Mannschaften. Seine Bilanz: 26 Titel, darunter fünf Triumphe in der Champions League.

Der Startrainer freut sich über die Zusammenarbeit. "Es ist mir eine Ehre, meine Geschichte an der Seite des großartigen Paolo Sorrentino zu erzählen. Ich habe seine Meisterwerke und sein Engagement für kunstvolles Geschichtenerzählen schon immer bewundert", sagte er über das Projekt.

Nicht Sorrentinos erster Film über Fußball

Der italienische Regisseur hat sich bereits zuvor filmisch mit dem Thema Fußball auseinandergesetzt. In "The Hand of God" verarbeitete er seine Jugend in Neapel sowie eine Familientragödie vor dem Hintergrund des Fußballs und der Ankunft Diego Maradonas beim lokalen Klub. Die geplante Produktion markiert zugleich die erste Dokumentation in Sorrentinos vielfach ausgezeichneter Karriere.