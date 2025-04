Sein Auftritt vor dem Parlament steht an: Beste Laune vor historischer Kulisse: Charles trifft Giorgia Meloni

1 Beste Laune beim Treffen zwischen dem britischen König Charles und der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni in Rom. Foto: Action Press / Aaron Chown/PA Photos

König Charles traf die italienische Premierministerin Giorgia Meloni in Rom. Die Stimmung war fast schon ausgelassen. In Kürze wird der britische Monarch als erster König vor beiden Häusern des italienischen Parlaments sprechen. Am Abend findet ein festliches Staatsbankett statt.











Link kopiert



"Der dritte Tag Ihrer Majestäten in Rom hat begonnen! In der wunderschönen Villa Doria Pamphilj traf der König die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni", fasst der Palast auf Instagram zusammen. Zu sehen sind mehrere Fotos von dem Treffen am italienische Regierungssitz, auf denen Charles (76) und die Premierministerin (48) sichtlich Spaß miteinander haben.