Bewusste Manipulation der Bremsanlage könnte der Grund für das Gondelunglück mit 14 Toten in Norditalien sein. Wenn sich die Indizien als Fakt herausstellten, wäre das unfassbar, unentschuldbar – und müsste hart bestraft werden, kommentiert Bettina Hartmann.

Stresa - Jeder kennt es wohl, es ist wie beim Fliegen. Setzt man sich in eine Seilbahngondel, schießt einem zumindest für einen Sekundenbruchteil der Gedanke durch den Kopf: Was wäre, wenn hier etwas schief ginge? 14 Menschen ist es am Lago Maggiore tatsächlich passiert – alles ging schief. Was als Sonntagsausflug auf den Monte Mottarone begann, endete in der Katastrophe, mit ihrem Tod.

Probleme mit der Seilbahn?

Kurz vor der Bergstation riss das Seil der Bahn. Die Kabine schoss den Berg hinunter – denn auch die Notbremse, die normalerweise automatisch greift, schaltete sich nicht ein. Schließlich stürzte die Gondel ab und zerbarst am Fels. Eine Verkettung äußerst unglücklicher Umstände? Riesengroßes Pech?

Wohl eher nicht, denn es besteht der Verdacht, dass die Bremsen bewusst manipuliert wurden. Mit der Anlage, die erst am Tag zuvor nach längerer Coronapause wieder in Betrieb gegangen war, gab es offenbar Probleme. Um „das Anhalten der Seilbahn zu vermeiden“, so die italienischen Ermittler, könnten Mitarbeiter der Betreibergesellschaft an den Bremsen herumgefingert haben. Mit fatalen Folgen.

Profit über Sicherheit

Drei Verantwortliche sind inzwischen festgenommen worden. Dass sie ein Unglück nicht gewollt haben? Dass sie dachten, es wird schon nichts passieren? Dass man letztlich im Sinne der Gäste handelte, die man möglichst reibungslos auf den Berg bringen wollte? Nein, derartige Ausreden dürfen nicht gelten, sollten sich die Indizien als Fakt erweisen. Denn dass die Zuständigen arglos handelten, wäre dann schwer zu bezweifeln. Ihr Verhalten wäre unfassbar – und durch nichts zu entschuldigen. Technisches Versagen, sprich: das gerissene Seil, wäre in dem Fall auf menschliches Versagen getroffen. Jedoch nicht durch Fahrlässigkeit oder Unwissenheit verursacht, sondern durch bewusste Manipulation, durch Kalkül.

Der Faktor Mensch könnte sich somit einmal mehr als das zentrale Risiko erweisen: Weil in Kauf genommen wurde, dass Menschen zu Schaden kommen. Weil Profitdenken über die Sicherheit der Menschen gestellt wurde. Und das müsste hart bestraft werden.

